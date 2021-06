L’AQUILA: D’ANGELO, “APPROVATO MIO ODG PER CASE SU USI CIVICI PER CONSENTIRE BONUS 110%”

L’AQUILA – “Un altro problema si avvia a soluzione: oggi in consiglio comunale la maggioranza ha approvato il mio ordine del giorno per l’urgente definizione delle pratiche accumulate e inevase da oltre un decennio relative all’alienazione dei terreni di uso civico sui quali sorgono abitazioni regolarmente in possesso dei proprietari che però, proprio a causa di questo ritardo, oltre a creare problemi e disagi, non possono accedere ai bonus 110 per cento”.

Lo dichiara Daniele D’Angelo, consigliere comunale dell’Aquila e coordinatore provinciale di ‘Cambiamo’. “Il completamento delle procedure di alienazione – spiega D’Angelo – può dare respiro ai cittadini soprattutto nelle frazioni e nelle zone più distanti dal centro, alle casse comunali e all’economia del territorio. L’accesso ai bonus consentirebbe infatti una riqualificazione di immobili spesso degradati in aree a lungo soggette ad abbandono e spopolamento e fin qui meno interessate dalla ricostruzione post-sismica, e determinerebbe un indotto positivo per i lavori che verrebbero cantierizzati. Senza contare i molti problemi che i proprietari delle abitazioni potrebbero vedere risolti, non ultimi quelli relativi alla trasmissione delle case ai propri figli, e i considerevoli introiti che deriverebbero al Comune dell’Aquila dalle alienazioni. Avevo chiesto con l’ordine del giorno approvato oggi che il Comune si dotasse di un ufficio apposito per mettere tempestivamente la parola fine a questa annosa questione, e sono soddisfatto del suo accoglimento. Ringrazio gli assessori all’urbanistica e agli usi civici, Daniele Ferella e Fabrizio Taranta, per aver collaborato all’elaborazione del testo e la maggioranza per averlo appoggiato e per averne compreso l’importanza. La sinistra – conclude D’Angelo – ha perso l’ennesima occasione per mostrare vicinanza ai problemi reali delle persone”.