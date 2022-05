L’AQUILA, D’ANGELO: “AVVIO LAVORI STRADA ARAGNO-COLLEBRINCIONI MIO IMPEGNO, ORA E’ REALTA'”

L’AQUILA – “Esprimo grande soddisfazione per l’avvio dei lavori sulla strada provinciale 70, un importante intervento infrastrutturale per il quale mi sono speso e che finalmente è realtà”.

Lo dichiara in una nota Daniele D’Angelo, capogruppo di “L’Aquila al Centro” al consiglio comunale dell’Aquila.

“Il miglioramento del collegamento stradale tra L’Aquila e le frazioni di Collebrincioni e Aragno – prosegue D’Angelo – può dare un contributo rilevante alla qualità della vita nelle frazioni, all’accessibilità dei servizi e allo sviluppo dell’intero territorio, soprattutto in questo momento in cui il rilancio turistico è uno dei perni per la ripartenza delle aree interne e dei loro caratteristici borghi. Il rifacimento di questa strada era uno degli impegni che avevo assunto con i cittadini, mi sono battuto perché diventasse realtà”.

“Ringrazio il presidente della provincia Angelo Caruso e il vicepresidente Vincenzo Calvisi per la sensibilità dimostrata e l’aiuto assicurato in tutto questo percorso – conclude D’Angelo -, e il senatore Gaetano Quagliariello per aver supportato questa battaglia con un costante interessamento istituzionale”.