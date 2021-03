L’AQUILA: D’ANGELO, ‘CAMBIAMO’ SEMPRE PIU’ PARTITO DELL’IMPRESA E DEL LAVORO

L’AQUILA – “Va avanti il lavoro di radicamento territoriale di ‘Cambiamo’, che si configura sempre di più come una forza della concretezza e del buon senso, che intende dare voce al mondo dell’impresa e del lavoro”.

Lo dichiara il consigliere comunale Daniele D’Angelo, coordinatore di ‘Cambiamo’ nell’area aquilana. “Sta prendendo forma e verrà ufficializzato nei prossimi giorni – aggiunge D’Angelo – un progetto rivolto specificamente alle aziende agricole del territorio, che ha già coinvolto decine di operatori del settore. E nella stessa direzione va l’ingresso nel partito di Ada Fiordigigli, storica imprenditrice della montagna aquilana, esempio di resilienza e caparbietà, da sempre impegnata in prima linea per lo sviluppo delle nostre inestimabili e fin qui poco valorizzate risorse ambientali, naturalistiche e turistiche. Nel dare il benvenuto ad Ada e ai tanti amici che stanno manifestando interesse per il nostro progetto – conclude D’Angelo -, ribadisco l’impegno di ‘Cambiamo’ per il futuro della nostra terra e di chi qui lavora e rischia in prima persona”.

Nella giornata di ieri, venerdi 12 Marzo 2021, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 475 controlli personali, con 8 persone sanzionate art. 4 com.1 DL 19/2020, 96 attività o esercizi controllati, 1 titolare sanzionato e 1 chiusura provvisoria di attività o esercizi.

