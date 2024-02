L’AQUILA: D’ANGELO E COCOCCETTA, ” SODDISFAZIONE PER APPROVAZIONE ODG AGRICOLTURA'”

L’AQUILA – “Esprimiamo viva soddisfazione per l’approvazione, avvenuta all’unanimità, da parte del Consiglio comunale sull’ordine del giorno da noi presentato in materia di politiche agricole”.

Lo dichiarano in una nota Daniele D’Angelo, consigliere comunale nonché consigliere provinciale con delega all’agricoltura di Forza Italia, e Laura Cococcetta, capogruppo di L’Aquila Futura.

“Il nostro ordine del giorno – spiegano -, partendo da un’analisi della ricchezza e varietà delle specie vegetali ed animali presenti in Italia, impegna il sindaco a operare ogni azione presso il Ministero dell’Agricoltura MASAF e il Governo affinché siano ascoltate e sostenute le ragioni dei nostri agricoltori in sede europea, salvaguardando un settore strategico della nostra economia e del nostro futuro”.

“Gli agricoltori affrontano oggi una condizione per la quale combattono, svolgendo un lavoro duro ed usurante e con pensioni da fame: Green Deal; Farine d’insetto; Carne sintetica; Set- Aside; Sovrappopolamento di fauna selvatica e Nutri score ovvero tutti quei provvedimenti che l’Europa vuole abbattere come una mannaia sull’Italia. La battaglia degli agricoltori è la battaglia di tutti poiché il consumatore finale è colui che ne beneficia di più.Da giorni si protrae una manifestazione pacifica in Italia a difesa del nostro agroalimentare. I nostri agricoltori sono veri eroi che svolgendo il loro lavoro sono custodi di tradizione, storia, cibo buono e soprattutto biodiversità. Ogni angolo della nostra amata Italia parla in termini di cibo in modo diverso e questo crea l’indubbia unicità della nostra terra nel mondo”.

“È proprio per queste ragioni che abbiamo voluto fortemente presentare questo ordine del giorno affinché le istituzioni tutte si stringano attorno alla difesa della nostra terra”, concludono.