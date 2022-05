L’AQUILA: D’ANGELO (L’AQUILA AL CENTRO), MEZZI AL LAVORO SU STRADA ARAGNO-COLLEBRINCIONI”

L’AQUILA – “Dalle parole ai progetti, ai fatti concreti. Dopo l’annuncio dell’avvio dei lavori, i mezzi sono da oggi all’opera per il rifacimento della strada di collegamento della strada provinciale 70: si parte da Aragno, quindi Collebrincioni, per collegare adeguatamente le frazioni al centro della città dell’Aquila”. Lo dichiara Daniele D’Angelo, capogruppo di “L’Aquila al Centro” al consiglio comunale dell’Aquila.

“Torno a ringraziare – prosegue D’Angelo – la Provincia dell’Aquila e in particolare il presidente Angelo Caruso e il vicepresidente Vincenzo Calvisi, per aver dimostrato sensibilità e assicurato il compimento di tutto il percorso, e il senatore Gaetano Quagliariello per il supporto e l’interessamento istituzionale per la realizzazione di questo importante intervento infrastrutturale. Avevo preso questo impegno con i cittadini delle frazioni perché so quanto i collegamenti viari possano incidere non solo nella vita quotidiana dei lavoratori e delle famiglie, ma anche sulle possibilità di sviluppo socio-economico e turistico dei territori. Le frazioni meritano un’attenzione costante perché L’Aquila cresce davvero se cresce tutta insieme, e questa è la dimostrazione – conclude D’Angelo – che con l’impegno e l’umiltà i risultati si possono raggiungere”.