L’AQUILA: D’ANGELO “PENSILINE IN LEGNO VALORIZZANO NOSTRA MONTAGNA, RECEPITA MIA PROPOSTA”

L’AQUILA – “Finalmente le frazioni aquilane avranno delle pensiline in legno in stile montano, godibili alla vista, funzionali e perfettamente integrate con l’ambiente circostante. Mi sono fatto promotore di questa innovazione e dopo tanto approfondito lavoro, che ho seguito personalmente per un anno con gli uffici e i tecnici competenti, saluto con soddisfazione la decisione della Giunta comunale di deliberare la sostituzione delle vecchie pensiline per installare nelle frazioni le nuove strutture lignee. Avanti tutta”.

Lo dichiara Daniele D’Angelo, capogruppo di ‘Coraggio Italia’ al Comune dell’Aquila.

“La montagna aquilana – prosegue D’Angelo – non ha nulla da invidiare alle più blasonate località italiane e non solo, ma dobbiamo essere i primi a credere nella sua valorizzazione, che passa anche dagli elementi urbanistici. Le nuove pensiline potranno rendere più gradevole il territorio per chi ci vive e fruisce dei suoi servizi e rappresentare un elemento di pregio agli occhi di chi da fuori viene a conoscere le nostre bellezze. Ringrazio l’assessore Mannetti – conclude il capogruppo di ‘Coraggio Italia’ – per aver recepito la mia proposta e consentito che diventasse realtà”