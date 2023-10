L’AQUILA, DANIELE E CUCCHIARELLA: “VICENDA DEHORS STRUMENTALIZZATA, SOCCORRITORI SEGNALINO DISAGI”

L’AQUILA – “Spiace che venga strumentalizzata la questione dei mezzi di soccorso, che a detta di esponenti di minoranza non riescono a raggiungere i nostri concittadini in caso di necessità.”

È quanto si legge in una nota congiunta a firma del vice sindaco ed assessore al Commercio Raffaele Daniele e dall’assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Stradale Laura Cucchiarella che, in merito alle critiche sollevate sulla questione sicurezza e dehors nel centro storico dell’Aquila, spiegano: “Apprendiamo dai giornali che nella giornata di ieri un’autoambulanza avrebbe avuto difficoltà a raggiungere una persona in situazione di emergenza nei pressi di via Verdi, a causa dei tavolini insistenti nell’area a ridosso di Corso Vittorio Emanuele II”.

“Fermo restando la consapevolezza della concentrazione di dehor nell’area citata, è ben chiaro che il mezzo non avrebbe avuto nessun problema a raggiungere il paziente, ma che sia rimasto fermo per prestare soccorso e che proprio in quel momento sia stata scattata la fotografia a corredo del comunicato”.

“Evitando di commentare ulteriormente le speculazioni – concludono Daniele e Cucchiarella – invitiamo il servizio 118 ed i Vigili del Fuoco a segnalare al Comado di Polizia Municipale eventuali situazioni che potrebbero causare reali problemi al transito dei mezzi di soccorso per correggere tempestivamente l’ipotetica erronea disposizione di tavolini e fioriere”.