L’AQUILA: DANIELE, “ENTRO GIUGNO RICONSEGNA DI PIAZZA DUOMO”

L’AQUILA – “Alla luce della quantità di notizie non corrette, in alcuni casi trascese in vere e proprio fake news, riportate da alcuni organi d’informazione – subito rilanciate impropriamente sui social media – sullo stato di avanzamento delle opere che interessano strade e piazze del centro storico ritengo sia necessario tornare a chiarire e riportare la discussione su fatti concerti e riscontrabili”.

Lo dichiara il vicesindaco dell’Aquila con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele. “Su Piazza Duomo, ad esempio, c’è stata una inspiegabile mistificazione dei fatti: l’impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 60 giorni a partire dal 19 aprile: ciò vuol dire che per la seconda metà di giugno verrà riconsegnata ai cittadini e, in caso contrario si applicheranno penali giornaliere. – prosegue il vicesindaco – Entro il mese di giugno, inoltre, saranno terminati i lavori di Piazza Chiarino e della pavimentazione nel tratto che, partendo dalla parte alta di Piazza Duomo, interessa Corso Federico II sino alla Villa Comunale”.

“A metà di luglio, invece, sarà completata Piazza del Teatro mentre su Via Verdi, d’accordo con i commercianti dell’area, il cantiere inizierà a settembre, dopo il festival jazz. – conclude Daniele – Tutte queste iniziative sono finanziate con il Piano complementare per le aree colpite dal sisma del Pnrr e vi sono scadenze stringenti da rispettare. Da questo obbligo di legge, pertanto, è scaturita la necessità di avviare i cantieri in maniera più o meno simultanea. Comprendiamo perfettamente i disagi per residenti e commercianti, e ce ne scusiamo, l’obiettivo di riqualificazione e vivibilità che stiamo perseguendo sarà a beneficio dell’intera collettività. Ringrazio tutti coloro che stanno tenendo duro, tra mille difficoltà: è questo lo spirito di comunità, lavoriamo insieme, ognuno per la propria parte, nella stessa direzione.”.