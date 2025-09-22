L’AQUILA: DANNEGGIATA ANCORA UNA VOLTA LA BIBLIOTECHINA DEL ROTARY CLUB ALLA VILLA COMUNALE

L’AQUILA – Ancora un atto vandalico all’Aquila.

Il Rotary Club L’Aquila segnala quello che ha colpito la “Bibliotechina” installata nei pressi della panchina rossa della Villa Comunale, “simbolo di sensibilizzazione contro la violenza di genere”.

“La piccola libreria – si legge in un comunicato – inaugurata anni fa e curata in particolare dal professor Massimo Casacchia come gesto di attenzione verso la città e pensata per favorire la lettura e la condivisione dei libri, è stata danneggiata da ignoti, privando la comunità di uno spazio di cultura e socialità”.

“È un gesto che ferisce non soltanto il Rotary, ma l’intera città – dichiara il presidente del Rotary Club L’Aquila, Roberto Maccarrone -. La ‘Bibliotechina’ rappresenta un segno di fiducia e di speranza, un invito a leggere, a rispettare i beni comuni, a crescere insieme. Ma non ci lasceremo scoraggiare: provvederemo a ripararla ancora una volta e a restituirla alla cittadinanza, ancora più convinti della necessità di promuovere cultura, rispetto e senso civico”.

“Il Rotary Club L’Aquila rinnova l’invito a tutti a vigilare e a prendersi cura degli spazi pubblici condivisi, affinché simili episodi non si ripetano e la città possa continuare a crescere nel segno della cultura e della responsabilità collettiva”, conclude il comunicato.