L’AQUILA: DANNEGGIATE DA VANDALI LE LAMPADE LUNGO VIA MATRIS CHE DA SAN GIULIANO VA A MADONNA FORE

L’AQUILA – In via Matris, strada che dal bivio per San Giuliano va a Madonna Fore, alcune lampade sono state danneggiate dai vandali la zona è al buio da diversi giorni. Notevole, pertanto, è il rischio per i molti frequentatori serali che escono dal lavoro e vanno a fare due passi talvolta anche con i loro cani. Si chiede pertanto al Comune dell’Aquila di provvedere.

