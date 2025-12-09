L’AQUILA: DANNEGGIATE E DERUBATE LE AUTO DEI TURISTI PARCHEGGIATE ALLE SORGENTI DI SAN FRANCO

di Gianpiero Giancarli

9 Dicembre 2025 09:24

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Amara sorpresa per alcuni turisti e fedeli che si sono recati ieri alle celebri sorgenti di San Franco, ad Assergi (L’Aquila), nel parco Gran Sasso-Monti della Laga, per una escursione festiva fuori porta e per bere la rinomata acqua “miracolosa”, ormai conosciuta nel mondo intero.

Al ritorno, infatti, hanno trovato le proprie auto danneggiate con i vetri rotti, e delle ammaccature, e poi derubate degli effetti personali da parte dei malviventi.

Sul posto per i rilievi di rito e verificare quanto accaduto, sono intervenuti i Carabinieri Forestali.





I danneggiati hanno sporto una denunzia penale contro ignoti. Certamente un cattivo segnale che non aiuta il turismo.

 

Foto di Gianfranco Cocciolone.

