L’AQUILA: DANNEGGIATE E DERUBATE LE AUTO DEI TURISTI PARCHEGGIATE ALLE SORGENTI DI SAN FRANCO

L’AQUILA – Amara sorpresa per alcuni turisti e fedeli che si sono recati ieri alle celebri sorgenti di San Franco, ad Assergi (L’Aquila), nel parco Gran Sasso-Monti della Laga, per una escursione festiva fuori porta e per bere la rinomata acqua “miracolosa”, ormai conosciuta nel mondo intero.

Al ritorno, infatti, hanno trovato le proprie auto danneggiate con i vetri rotti, e delle ammaccature, e poi derubate degli effetti personali da parte dei malviventi.

Sul posto per i rilievi di rito e verificare quanto accaduto, sono intervenuti i Carabinieri Forestali.

I danneggiati hanno sporto una denunzia penale contro ignoti. Certamente un cattivo segnale che non aiuta il turismo.

Foto di Gianfranco Cocciolone.