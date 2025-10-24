L’AQUILA – Ancora una incursione dei vandali all’Aquila e, in particolar modo nella zona di Santa Maria di Collemaggio dove i teppisti, l’altra notte, hanno danneggiato i bagni. Sull’episodio sono in corso indagini di polizia anche a fronte del fatto che si tratta di un punto di riferimento importante visto che l’area è frequentata in modo assiduo anche da anziani e bambini. Tocca al Comune, ora, ripristinare il funzionamento dei bagni.

L’AQUILA: DANNEGGIATI NELLA NOTTE DAI VANDALI I BAGNI NELL’AREA DI COLLEMAGGIO L'AQUILA - Ancora una incursione dei vandali all'Aquila e, in particolar modo nella zona di Santa Maria di Collemaggio dove i teppisti, l'altra notte,...