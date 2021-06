L’AQUILA, DE MATTEIS: “IN ARRIVO BUONE NOTIZIE SU PERSONALE RICOSTRUZIONE PRIVATA”

L’AQUILA – “A seguito del consiglio comunale, nel quale è stata sottolineata la assoluta necessità di avere personale nel servizio ricostruzione privata, abbiamo buone notizie”.

Così, in una nota, Giorgio De Matteis capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale dell’Aquila, che aggiunge: “nel colloquio avuto con l’assessore Fausta Bergamotto, dotata di due fondamentali qualità – parole poche, fatti molti – al contrario di altri/e, sono arrivate conferme sull’arrivo di diverse unità di personale prese attraverso graduatorie già esistenti in altri enti, inoltre è stata acquisita l’autorizzazione per assumere 17 unità”.

“In questo modo finalmente verranno sbloccati i previsti commissariamenti, ben 497, che migliaia di cittadini aspettano per vedere finalmente partire i lavori di ricostruzione delle loro case bloccate da troppo tempo. Queste insieme alla vivibilità del centro storico e delle frazioni oltre allo sviluppo economico della città sono le nostre battaglie chiacchiere e follie le lasciamo a chi vive realtà parallele e a chi le sostiene… ancora”, conclude De Matteis.