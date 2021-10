L’AQUILA: DE PAOLIS, “BAGNO DIMENTICATA PER NUOVE BACHECHE AFFISSIONI FUNEBRI”

L’AQUILA – “Ho atteso qualche giorno dall’ annuncio dell’Amministrazione Comunale sulla imminente installazione delle nuove bacheche per le affissioni funebri. Anzi qualche giorno fa avevo fatto i complimenti per questa iniziativa. Leggendo la delibera qualche giorno dopo, ho notato che nell’elenco allegato delle 69 installazioni, non è prevista proprio quella della frazione di Bagno. Ho pensato ad un errore di trascrizione e aspettavo una rettifica che non è arrivata. Chissà perchè sempre e solo a noi succedono queste cose”.

Così in una nota Tonino De Paolis

“Bagno è composto da sei piccoli borghi, non uno solo: ma le bacheche non arriveranno, così come alcune aree o strade non sono state ripulite dalle erbacce. E’ arrivata però la TARI da pagare uguale agli altri ,con la differenza che da noi la raccolta porta a porta NON SI FA e nemmeno si realizzano le isole ecologiche che stanno nascendo in città e nei Comuni limitrofi. E poi…in molte Delegazioni stanno aumentando i servizi al cittadino mentre la nostra Delegazione è chiusa. E dire che il Comune cinque anni fa ha speso sessantamila euro per realizzare gli uffici nuovi della Delegazione di Bagno all’interno del Centro Anziani. Questa è l’attenzione che l’Amministrazione Comunale riserva alle Frazioni in generale ed a BAGNO in particolare!!!!!!