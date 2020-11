L’AQUILA: DE SANTIS, “BENE UNITA’ IN CONSIGLIO, ORA VACCINI PER TUTTI CITTADINI”

L’AQUILA – “Il recente Consiglio comunale ha approvato un Documento con le indicazioni prioritarie per contrastare la diffusione del Covid 19 in città, scrivendo una bella pagina di condivisione unitaria delle decisioni urgenti da attuare a livello sanitario e sociale. Il Consiglio ha impegnato Il Sindaco, Pierluigi Biondi, ed il Presidente della Regione, Marco Marsilio, tra le altre misure, anche ad accelerare la distribuzione a tutti i cittadini del vaccino antinfluenzale, ad oggi non ancora disponibile presso i medici di base né presso le farmacie”.

Così in una nota Lelio De Santis, capogruppo di Cambiare insieme al Consiglio comunale dell’Aquila.

“Le poche unità vaccinali arrivate ai medici di base sono state utilizzate per le persone a rischio, ma è urgente che tutte le altre persone , a cominciare dagli over 60 anni, possano essere vaccinate il più presto possibile – scrive nella nota De Santis -. L’importanza del vaccino antinfluenzale, com’è noto, è strettamente collegata alla necessità di semplificare la gestione e la diagnosi tra i casi sospetti Covid e quelli influenzali. Pertanto, penso che sia urgente che la Regione si attivi con solerzia per reperire le quantità adeguate di vaccino antinfluenzale, per consentire ai medici di base ed alle farmacie di assolvere ad un compito essenziale a tutela della salute dei cittadini. Dare concretezza alle decisioni assunte dal Consiglio comunale sarebbe una risposta doverosa all’emergenza sanitaria, ma ridarebbe anche la giusta credibilità all’Istituzione comunale”.

Download in PDF©