L’AQUILA, DE SANTIS: “CURA DEI CIMITERI E’ PRIORITA’ ANCHE NEL PERIODO DI PANDEMIA”

L’AQUILA – “Fra una settimana ricorre la giornata dedicata al ricordo dei defunti ed alla visita nei cimiteri per onorare i nostri cari scomparsi. Forse sembrerà strano o fuori luogo sollecitare la Giunta comunale e l’ufficio competente a rendere accoglienti e puliti tutti i cimiteri della città, da quello monumentale a quello delle Frazioni, ma io ritengo che sia un fatto di civiltà e che sia un dovere civico, oltre che amministrativo”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Cambiare insieme- Idv Lelio De Santis.

“Mi giungono notizie di cimiteri abbandonati nell’incuria e nel disinteresse, con erbacce alte e viali intransitabili, come negli anni precedenti. Non è certamente serio nè dignitoso trascurare la cura dei cimiteri, che dovrebbe essere una priorità di ogni amministrazione comunale, anche in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo”, dice.

“È bene occuparsi dei fondi della ricostruzione ed è doveroso concentrarsi sulla lotta al Covid 19, ma un occhio di riguardo merita il ricordo di tutti i cari defunti, la visita alle tombe ed il rispetto per un appuntamento di grande valore umano e religioso”, conclude De Santis.

