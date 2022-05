L’AQUILA: DE SANTIS, “TAGLIO ALBERI SAN VITTORINO, PRIMA BATTAGLIA VINTA”

L’AQUILA – “La manifestazione, svoltasi ieri mattina in località San Vittorino, sulla statale 80, alla presenza anche di Associazioni ambientaliste e del gruppo di Europa verde, ha avuto il risultato sperato, dopo momenti di tensione e di scontro quasi fisico fra il Consigliere comunale, Lelio De Santis, e la Ditta incaricata dall’Anas!”

Lo afferma in una nota lo stesso De Santis, candidato per la lista 99 L’Aquila, a sostegno della candidata sindaca Stefania Pezzopane.

LA NOTA COMPLETA

De Santis ha rappresentato le ragioni tecniche e giuridiche alla base della richiesta di un immediato stop al taglio degli alberi ai Manifestanti, alla Ditta ed ai Carabinieri forestali.

I lavori, dopo le verifiche della documentazione ed in assenza di autorizzazione della Regione Abruzzo, sono stati bloccati con l’ intervento successivo e congiunto dei Carabinieri e dei Carabinieri forestali.

In due giorni, comunque, sono stati tagliati centinaia di alberi, come è ben evidenziato dalla montagna di legname ricoverato su un terreno attiguo alla strada.

Il danno arrecato al patrimonio arboreo è ingente, ma si è impedito una massiccia strage di alberi di pregio, visto che il progetto prevedrebbe un taglio indiscriminato su tutta la statale 80 fino ad Arischia!

Adesso, bisognerà vigilare ed impedire forzature ed abusi non più tollerabili ed, al contempo, bisogna che la Magistratura accerti ogni responsabilità sull’ accaduto!

Le eventuali argomentazioni dell’Anas sulla necessità del taglio per garantire la sicurezza stradale sono solo strumentali, in quanto per tale scopo ci sono sistemi più efficienti ed anche più rispettosi dell’ambiente.

Comunque, ogni tipo di intervento sulle piante lungo le strade è sottoposto alle relative autorizzazioni!

Una battaglia è stata vinta, ma ora bisogna vigilare e sensibilizzare i cittadini, oltre che le Istituzioni, per il rispetto della natura e per la tutela del patrimonio arboreo, che sono la base per una migliore qualità della vita!