L’AQUILA: DE SANTIS, “VIA LIBERA A NUOVO PIANO FARMACIE, POSSIBILE RIENTRO IN CENTRO”

L’AQUILA – Su proposta dell’assessore alle Politiche urbanistiche e Pianificazione, Francesco De Santis, la Giunta comunale dell’Aquila ha approvato la delibera con cui viene disposta la revisione della Pianta organica delle farmacie.

“Il risultato – spiega l’assessore – è stato ottenuto tramite la organizzazione e digitalizzazione dei dati territoriali che ha consentito di associare alle basi geografiche di riferimento elementi di dimensionamento demografico. Il piano è stato condiviso con la struttura di riferimento regionale e concertato ulteriormente con l’Ordine dei farmacisti così come previsto nell’ambito della conferenza dei servizi che, una volta esaminata la proposta, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto”.

“Il piano prevede la definitiva conclusione del carattere temporaneo delle aree d’ambito delle farmacie con conseguente stabilizzazione delle stesse. Si potrà, quindi procedere, ad una zonizzazione di questi punti di riferimento per la comunità con la possibilità che questi, in maniera organica e razionale, vengano riavvicinati al centro storico. La revisione rappresenta un fondamentale atto di programmazione e pianificazione, che segue le mutate esigenze della città, destinato a garantire la migliore accessibilità per la capillare distribuzione dei presìdi farmaceutici”, conclude De Santis.