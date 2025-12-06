L’AQUILA: DECRETO DI ESPULSIONE PER UN PARCHEGGIATORE ABUSIVO SORPRESO DAVANTI AL SAN SALVATORE

L’AQUILA – La Polizia di Stato ha eseguito nella mattinata di ieri un controllo di alcuni parcheggiatori abusivi presso l’ospedale civile “San Salvatore”, che con la loro condotta molesta, disturbavano la normale fruizione e accessibilità del parcheggio pubblico presente presso il Nosocomio in via Pompeo Spennati.

Pertanto, il personale del Posto di Polizia presso il nosocomio cittadino che ha ricevuto numerose segnalazioni per molestie alle persone e danneggiamenti riscontrati sulle auto lì parcate., unitamente alla Squadra Volante, procedeva al controllo degli stessi.

Durante l’attività è stato fermato un cittadino straniero di origine nigeriana, il quale era intento a dare indicazione ad automobilisti su dove sostare, creando disagio alla circolazione.

Il soggetto alla richiesta dei documenti identificativi ne era sprovvisto ed è stato accompagnato presso la locale Questura per gli accertamenti di rito. Allo stesso è stata contestata la violazione di parcheggiatore abusivo non autorizzato come previsto dal vigente codice della strada e gli è stata sequestrata, ai fini della confisca, la somma di euro 76.80, quale provento illecito dell’attività svolta.

Successivamente è stato accertato dall’Ufficio Immigrazione che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona aveva rigettato più volte la sua richiesta di asilo. Pertanto è stato emesso dal Prefetto L’Aquila un decreto di espulsione ed accompagnato ad un C.P.R. in attesa della rimozione degli impedimenti che ostacolano il rimpatrio.