L’AQUILA: “DEDICARE UNA VIA A MAGNOTTA”, L’APPELLO DEL COMICO VERGASSOLA. PROSEGUE RACCOLTA FIRME

L’AQUILA – “La toponomastica non dimentichi un grande contemporaneo del nostro secolo: chiedo, supplico di dare una via, una piazza o uno slargo al grande Magnotta”. Non poteva mancare l’appello del celebre attore comico e personaggio televisivo Dario Vergassola per la raccolta firme online, lanciata nei giorni scorsi dall’aquilano Giorgio Fioravanti, per dedicare una via o una piazza dell’Aquila a Mario Magnotta, il famoso bidello, scomparso il 4 gennaio del 2009, diventato famosissimo grazie agli scherzi telefonici ai suoi danni tra gli anni ’80 e i ’90.

“Ma neanche solo all’Aquila, in tutto il mondo! All’Aquila sarebbe già buono”, chiosa il comico ligure, da sempre fan dell’indimenticabile Mario (nato pure lui in Liguria, a Pieve di Teco, in provincia di Imperia), che conobbe personalmente proprio nel capoluogo d’Abruzzo, in un breve video per AbruzzoWeb.

Nel frattempo, le firme su change.org sono arrivate a quota cinquecento. Alla fine della raccolta, saranno consegnate al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. (red.)

È possibile firmare la petizione all’indirizzo internet

https://www.change.org/p/sindaco-di-l-aquila-intitoliamo-a-l-aquila-una-via-o-una-piazza-a-mario-magnotta