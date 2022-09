L’AQUILA – Stanze sporche, pavimenti invasi da rifuti ed escrementi di animali, mobili rotti, elettrodomestici rubati.

Almeno 10 gli alloggi del villaggio map di San Gregorio, all’Aquila, in condizioni igieniche”spaventose”, come lamenta un gruppo di residenti.

“Abbiamo segnalato la situazione più volte alle forze dell’ordine, carabinieri e polizia municipale soprattutto, ma nessuno può fare niente a quanto pare”, viene raccontato ad AbruzzoWeb.

Un degrado diffuso anche negli spazi esterni, una situazione insostenibile per gli altri residenti che vivono nella zona, e che pure va avanti da almeno 5-6 mesi: “qualcuno, puntualmente, si introduce all’interno degli alloggi, tecnicamente vuoti, e fa quello che vuole. Sono stati rubati elettrodomestici e termosifoni, le stanze sono state utilizzate come ricovero per animali, e ovviamente nessuno ha poi pensato a pulire”. E poi ancora: “Qualcuno addirittura usa gli alloggi come magazzini temporanei per materiale sottratto in altre abitazioni. È pieno di coperte sporche e oggetti non meglio identificati accatastati a terra o sui materassi logori”.

“L’inciviltà ormai regna sovrana, ogni giorno nuove ‘sorprese’, senza poter fare niente”.