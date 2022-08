L’AQUILA, DEMOLIZIONE FABBRICATI ATER: DA DOMANI MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN VIA ATRI

L’AQUILA – Per consentire l’esecuzione dei lavori di demolizione dei fabbricati Ater all’Aquila, da domani, 31 agosto, fino a venerdì 2 settembre, la Polizia municipale ha disposto con apposita ordinanza la chiusura al transito veicolare del tratto di strada di via Atri posto dall’incrocio con via Teramo fino a Porta Leone.

In via Panfilo Tedeschi sarà posizionata la segnaletica con divieto di accesso a Porta Leoni, ad eccezione dei residenti di via Carlo Chiarizia e del civico n. 10 di via Atri e dei mezzi di soccorso o autorizzati. Un apposito impianto semaforico gestirà il traffico residenziale in ingresso e in uscita da via Carlo Chiarizia e dal civico n. 10 di via Atri.

È disposto il divieto di sosta su entrambi i lati, con zona rimozione sui tratti di strada interessati dai lavori, al fine di mantenere libere le aree interessate.

L’ordinanza della Polizia municipale è pubblicata all’albo pretorio a questo indirizzo https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_457403_0_3.html