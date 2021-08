L’AQUILA – Il comando di polizia municipale dell’Aquila rende noto che, su richiesta della ditta che deve procedere alla demolizione di un fabbricato nell’ambito dei lavori di ricostruzione post sisma 2009, via Sallustio sarà chiusa nel tratto compreso tra via Antonelli e via Camponeschi dal 10 al 12 settembre.