L’AQUILA, DEMOLIZIONI VIA SALLUSTIO: LAVORI NOTTURNI, RIAPERTURA STRADA IN MATTINATA

L’AQUILA – Lavori anche questa notte in via Sallustio all’Aquila dove, dopo la demolizione degli edifici danneggiati dal sisma del 2009, sono in corso le operazioni di rimozione.

Secondo quanto appreso si andrà avanti tutta la notte per consentire entro la mattinata la riapertura della strada, chiusa da sabato 12 giugno proprio a causa delle operazioni.

Il blocco del traffico è attivo da sabato scorso da piazza Fontesecco e a questo punto, entro domani, dovrebbe essere ripristinata la normale circolazione.