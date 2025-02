L’AQUILA.- Depredati gli alloggi del Progetto Case della frazione aquilana di Coppito.

Si tratta di un complesso giudicato a suo tempo inagibile in quanto ammalorato, per cui è stato meta di ladri e senzatetto.

Sta di fatto che sono stati portati via elettrodomestici, sanitari e letti, tutta roba ancora utilizzabile, mentre ferro, portoni e soprattutto rame sono finiti nelle mani di chi li commercia.

Intorno a quello che resta delle casette post sisma sono stati poi messi materiali di risulta e rifiuti che dovrebbero essere smaltiti. Si tratta di roba sistemata negli scatoloni o in buste di plastica. Un bel problema per il Comune che ha acquisito l’intiero patrimonio immobiliare del Progetto case.

Ma la cosa veramente strana è che in quella stessa zona è stata trovata anche una grande edicola che prima del terremoto del 2009 faceva bella mostra di se in Piazza Duomo e che gli aquilani ricorderanno bene. Non è chiaro come sia arrivata lì.

Sul posto c’è stato un sopralluogo della polizia locale.

Le foto sono state fornite da Gianfranco Cocciolone.