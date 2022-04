L’AQUILA: D’ERAMO VS PIETRUCCI, “IDEE ZERO. CHI VOTERA’, PEZZOPANE, DI BENEDETTO… O BIONDI?”

‘L’AQUILA . “Ecco il primo commento della sinistra aquilana alla nostra conferenza stampa! Idee zero, contenuti zero, prospettiva zero, programmi zero! Solo offese e ironia da bar! Saremmo curiosi di sapere se Pietrucci voterà per Pezzopane o per Di Benedetto, o per Biondi come si dice che fece 5 anni fa al ballottaggio!”

Il post al vetriolo è del deputato Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, a commento del post al vetriolo del consigliere regionale dem Pierpaolo Pietrucci, il primo su fb a lanciare strali contro la foto con soli uomini alle 99 cannelle dei parlamentari e vertici dei partiti e forze civiche della coalizione centro-destra a sostegno del sindaco uscente e ricandidato Pierluigi Biondi, al termine del conferenza stampa di ieri.