“L’AQUILA DESTINAZIONE BENESSERE” AL CENTRO DEL VILLAGGIO DI NATALE, FINO A GENNAIO IN PIAZZA DUOMO

L’AQUILA – Inaugurate le Casette del Benessere sul tema “L’Aquila destinazione Benessere” all’interno del Mercatino di Natale a Piazza Duomo all’Aquila.

Le eccellenze del territorio: legumi, zafferano, prodotti caseari, vino, pasta, dolci e tanto altro al centro del villaggio di Natale dell’Aquila.

Il valore degli alimenti nella salute della persona, attraverso l’elaborazione dei prodotti tipici, sono il tema di questa iniziativa, che è stata presentata questa mattina nella sede dell’Assessorato al Turismo del Comune dell’Aquila.

Il progetto “Il Benessere all’Aquila” è realizzato in collaborazione tra l’assessorato al turismo del Comune dell’Aquila, l’Arta Abruzzo e l’associazione culturale Le vie dello Zafferano

Come spiega in una nota Fabrizia Aquilio, assessore al Turismo del Comune dell’Aquila: “La scelta di un luogo come destinazione di un viaggio può essere determinata da ragioni le più diverse. Tuttavia inevitabilmente la degustazione dei prodotti e della cucina del luogo prescelto è una componente importante non solo dell’esperienza vissuta al momento ma andrà a comporre la memoria che il viaggiatore porterà con sé delle emozioni vissute nel luogo visitato”.

Il villaggio del Benessere ha questo scopo e sarà aperto in piazza Duomo fino a Gennaio.

Maurizio Dionisio, direttore generale Arta Abruzzo, aggiunge: “Arta Abruzzo, soggetto attuatore del progetto multidisciplinare “Abruzzo regione del Benessere”, apre la nuova stagione della tutela dell’ambiente avviando una campagna di riflessione culturale con il territorio. È con questo spirito che ho aderito entusiasta all’evento “L’Aquila città del Benessere”: una manifestazione che ha l’obiettivo di trasmettere la cultura del territorio attraverso i prodotti tipici e i piatti della tradizione. La cultura gastronomica è divenuta ambasciatore del nostro Abruzzo nel mondo”.

Per la professoressa Maria Giuliana Tozzi, membro dell’Accademia Medica della provincia dell’Aquila “Salvatore Tommasi”: “Al di là del suo valore nutrizionale, ogni alimento ha infatti un impatto ambientale che scaturisce dal suo intero ciclo di vita. Pertanto, la scelta di quale cibo mangiare influisce ed orienta le strategie politiche con ripercussioni economiche, sociali ed ambientali. La impegnativa scommessa del futuro è quindi quella di favorire il benessere umano in un pianeta le cui risorse sono in esaurimento ed in cui la diffusione di patologie legate a uno stile di vita non corretto è in aumento. Mediterraneo negli ingredienti e nei profumi, creativo per la varietà dei prodotti tipici, lo stile alimentare aquilano ha la caratteristica di essere memore della propria tradizione ed ha la capacità preziosa di offrire sapori antichi e nobili perché semplici”.

Secondo Emanuele Imprudente, assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo: “Tradizione e nuova cultura ambientale è il binomio che garantisce la produzione di materie prime di qualità, come: farine, orto – frutta, legumi, zafferano, foraggi”, ha detto . Una base di altissima qualità certificata per creare prodotti di eccellenza realizzati in filiere controllate e ad alta tecnologia. Latticini, insaccati, vino, lavorati da farine, dolci e pasta sono solo alcuni degli straordinari prodotti abruzzesi, promossi e divulgati da “L’Aquila città del Benessere”.

Nell’ambito della mattinata è stato presentato anche i due incontri sul tema dell’Alimentazione e gli show-cooking a tema dello chef William Zonfa, in programma il 21 e 29 dicembre prossimi.

Programma incontri Palazzetto dei Nobili L’Aquila

Martedì 21 dicembre ore 18 “Alimentazione e Territorio un legame da riscoprire”

Intervento della Prof.ssa Maria Giuliana Tozzi, membro dell’Accademia Medica della provincia dell’Aquila “Salvatore Tommasi”.

Fabrizio Aquilio assessore Comune dell’Aquila

Sonia Fiucci Presidente Vie dello Zafferano

Maurizio Dionisio direttore generale Arta Abruzzo

Al termine show cooking con lo chef William Zonfa

Mercoledì 29 dicembre ore 18 “Il Benessere a L’Aquila le eccellenze del territorio”

Intervento della Prof.ssa Maria Giuliana Tozzi, membro dell’Accademia Medica della provincia dell’Aquila “Salvatore Tommasi”.

Fabrizio Aquilio assessore Comune dell’Aquila

Sonia Fiucci Presidente Vie dello Zafferano

Maurizio Dionisio direttore generale Arta Abruzzo

Al termine show cooking con lo chef William Zonfa