L’AQUILA: DIMISSIONI CELESTINO V, DOMANI EVENTO RICORDO ALLA CHIESA DI BERNARDINO

L’AQUILA – In occasione della ricorrenza delle dimissioni da papa di Celestino V, pronunciate il 13 dicembre 1294, la Fondazione studi Celestiniani per la pace organizza domani mattina alle 11.30 presso la chiesa di San Bernardino in piazza d’Armi un evento di ricordo.

Prevista la lettura della “Rinuncia all’ufficio di romano pontefice” e un momento di riflessione e preghiera affidato a padre Quirino Salomone, frate francescano, giornalista e studioso, autore del libro “Celestino della gente”.