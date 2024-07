L’AQUILA – Sta creando notevoli difficoltà agli utenti e al personale la chiusura del collegamento (foto Cocciolone) tra le scalette ed una parte dell’ospedale dell’Aquila.

In particolare si creano problemi per chi deve recarsi nelle sale diagnostiche. A volte nella sala di prenotazione e prelievi per le analisi del sangue, si vedono delle file di persone non deambulanti etc ..che passano in mezzo agli utenti per evitare un lungo giro e relativo ritorno per le sale diagnostiche.