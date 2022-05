L’AQUILA, “DISCARICA ABUSIVA A PIANOLA, SERVONO TELECAMERE”: STRISCIONI CONTRO ABBANDONO RIFIUTI

L’AQUILA – “Stop discarica abusiva”, “inciviltà e maleducazione” e ancora, “vogliamo la videosorveglianza”.

Sono solo alcuni dei messaggi apparsi sugli striscioni affissi dai residenti nella frazione aquilana di Pianola per denunciare il degrado e lo stato di disagio, che si protrae da mesi, legati al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in strada.

“La situazione è ormai fuori controllo – lamenta un gruppo di cittadini che ha contattato AbruzzoWeb – Abbiamo segnalato più volte e a tutti i livelli ma non è cambiato nulla, qui gli incivili continuano ad abbandonare qualsiasi cosa incuranti dell’ambiente e di chi abita in zona”.

“I cassonetti ci sono – viene spiegato – ma questo non impedisce di lasciare tutto in strada, come se nulla fosse. Visto che non sembra esserci un rimedio all’inciviltà, torniamo a chiedere al Comune l’installazione delle telecamere di videosorveglianza, unico strumento di prevenzione che sarà anche utile, a questo punto, alle casse dell’Ente”.