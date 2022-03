L’AQUILA: DOLORE PER LA MORTE DI MICHELA TEMPESTA, PORTATA VIA A 57 ANNI DA UN ANEURISMA

L’AQUILA – Profondo dolore a L’Aquila, per l’improvvisa morte di Michela Tempesta, per un aneurisma celebrale ieri pomeriggio all’Ospedale San Salvatore, dove era arrivata martedì scorso in condizioni disperate. Michela, 57 anni, viveva a Santa Croce di Lucoli col marito Tiziano ed era la sorella del sindacalista della Fials Confsal Simone. Lavorava oramai da anni come igienista dentale nello “Studio Dentistico Sbaffo” a Sassa Scalo, amata e apprezzata da tutti.