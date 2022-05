L’AQUILA: DOLORE PER LA MORTE IMPROVVISA DEL PROFESSOR DOMENICO CUPILLARI

L’AQUILA – Dolore e sconcerto a Filetto per l’improvvista scomparsa di Domenico Cupillari, 74 anni, storico docente del liceo scientifico Bafile e presidente del Centro Sociale Ricreativo Culturale per Anziani “Il Moro” Filetto e dell’Associazione culturale “Felecta”.

I funerali saranno celebrati oggi alle ore 15.30, nella chiesa di San Giovanni Battista di Filetto.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, quello toccante dello storico Walter Cavalieri.

“Quando si perde un caro amico come Domenico si resta increduli. La vita, quella stessa vita così ingrata verso di lui, ci aveva fatto conoscere come colleghi di scuola al “Bafile”, ma abbiamo condiviso per decenni anche militanza politica, impegno sociale, avventure in montagna.

La sua era una forza calma, virtù tipica di un uomo equilibrato, determinato ma mai aggressivo, competente senza saccenteria, coraggioso nella lunga lotta contro la malattia.

Gli abbiamo tutti voluto bene perchè era piacevole stargli vicino.

Ecco perchè oggi ci sentiamo tutti più poveri senza il suo sorriso e le sue parole.

Un abbraccio fortissimo alla sua famiglia. R.I.P.”