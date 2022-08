L’AQUILA: DOLORE PER LA MORTE IMPROVVISA DI GIOVANNI TRESCA, STIMATO FISIOTERAPISTA

L’AQUILA – Dolore e commozione per l’improvvisa morte dell’aquilano Giovanni Tresca, 61 anni, stimato fisioterapista della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila.

Fatale un infarto, che lo ha colto ieri nel suo appartamento, mentre era in vacanza ad Alba Adriatica.

A lanciare l’allarme i familiari, che non erano riusciti a mettersi in contatto con lui telefonicamente. I vigili del Fuoco hanno così raggiuto l’abitazione, e non avendo risposte, hanno sfondato la porta, e hanno trovato Tresca senza vita, riverso sul pavimento del bagno.

Lascia la moglie Arianna Altopiedi, il padre Leo, la madre Rossana, i fratelli Luca e Andrea.

I funerali si celebreranno oggi, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria del Soccorso all’Aquila.