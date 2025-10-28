L’AQUILA: DOLORE PER MORTE DEL 72ENNE ROMENO IOAN BUD, TRAVOLTO IN BICI DA CAMION SU STATALE 17

L’AQUILA – Lutto e dolore per la tragica morte del 72enne romeno Ioan Bud, che ieri intorno alle 12, all’altezza del supermercato Oasi sulla statale 17, è stato travolto da un camion, guidato da un macedone da V.E., 60 anni, anche lui straniero e residente in città.

Da tutti conosciuto come “Giovanni” era arrivato all’Aquila dopo il sisma del 2009, e per sbarcare il lunario svolgeva come factotum lavori di giardinaggio, idraulica e muratura. Era solito frequentare il bar della stazione di Paganica.

Inutili i soccorsi, l’uomo è morto dopo pochi minuti dal tremendo impatto.

Per chiarire la dinamica dell’incidente, sul quale è stata aperta un’indagine dalla Procura, avvalendosi dei rilievi effettuati dai vigili urbani, decisive saranno le riprese delle numerose telecamere presenti in zona. Ciò che resta della bicicletta e il mezzo pesante sono stati sottoposti a sequestro.

L’autista del camion è assistito dall’avvocato Massimo Manieri del Foro dell’Aquila.