L’AQUILA: DOLORE PER MORTE VIGILE DEL FUOCO 52ENNE, INCHIESTA SU CAUSE, ESEGUITA AUTOPSIA

L’AQUILA – E’ Fabrizio Antonelli, 52enne vigile del fuoco e capo squadra alla Caserma dell’Aquila, l’uomo trovato senza vita nella sua abitazione in via Fonte Burri, nel centro storico del capoluogo. Il ritrovamento, la cui notizia si è diffusa ieri, è avvenuto in realtà mercoledì.

L’ipotesi della causa della morte è quella di un malore, ma c’è ora massimo riserbo e il pm Fabio Picuti, ha già aperto un fascicolo e ha disposto l’autopsia, eseguita ieri.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, da parte degli amici, affranti per la scomparsa di una persona ben voluta e stimata. “Te ne vai così senza nemmeno assaggiare il cocktail che tanto volevi… Vola alto Fabrizio, ti vogliamo tutti bene, “non voglio crederci , amico di risate, amico di giorni bui, amico, amico, amico”, “Il vicino di casa che tutti avrebbero voluto avere. Noi non ti dimenticheremo mai. Ci mancherai……. tantissimo”.