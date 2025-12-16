L’AQUILA: DOMANI A BAZZANO TAGLIO DEL NASTRO PER IL NUOVO SUPERMERCATO CONVIENE XXL

L’AQUILA – Sarà inaugurato domani mattina 17 dicembre, alle ore 9.00 il nuovo supermercato del gruppo Conviene XXL, a Bazzano, frazione dell’Aquila, nel complesso commerciale Onna, all’altezza del bivio Onna-Paganica.

Subito dopo il taglio del nastro, e la benedizione della nuova struttura, ci sarà una degustazione di prodotti tipici locali​, con una diretta in streaming ​del responsabile Vendite di Conviene XXL Domenico Di Carlo.

Commenta Marta Mastrolia, responsabile marketing e comunicazione: “come azienda Gda siamo già presenti sul territorio Aquilano, con altre nostre insegne, e qui ci sentiamo già a casa. Abbiamo deciso di continuare ad investire in quanto ci sentiamo parte integrante del tessuto cittadino.

In occasione dell’inaugurazione, per i nuovi clienti sarà regalata la tessera Conviene XXL valida fino al 31 dicembre del 2026, che garantisce sconti per una vasta gamma di prodotti, in tutti i reparti.

“Conviene XXL rappresenta un valore aggiunto per le famiglie – aggiunge Marta Mastrolia -.​ per i commercianti con partita iva, e anche per il territorio e propone un modo diverso di fare la spesa. La nostra proposta punta alla massima convenienza, proponendo ​ prodotti di marca, con grandi formati e prodotti professionali a prezzi molto vantaggiosi, adatti all’utilizzo quotidiano non solo delle famiglie, ma anche degli esercizi commerciali, delle partite iva come bar e ristoranti”.

Conviene XXL sarà aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:30, anche la domenica, dalle 8:30 alle 20:30.