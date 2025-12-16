L’AQUILA: DOMANI A BAZZANO TAGLIO DEL NASTRO PER IL NUOVO SUPERMERCATO CONVIENE XXL

L’AQUILA – Sarà inaugurato domani mattina 17 dicembre, alle ore 9.00 il nuovo supermercato del gruppo Conviene XXL, a Bazzano, frazione dell’Aquila, nel complesso commerciale Onna, all’altezza del bivio Onna-Paganica.
Subito dopo il taglio del nastro, e la benedizione della nuova struttura, ci sarà una degustazione di prodotti tipici locali, con una diretta in streaming del responsabile Vendite di Conviene XXL Domenico Di Carlo.
Commenta Marta Mastrolia, responsabile marketing e comunicazione: “come azienda Gda siamo già presenti sul territorio Aquilano, con altre nostre insegne, e qui ci sentiamo già a casa. Abbiamo deciso di continuare ad investire in quanto ci sentiamo parte integrante del tessuto cittadino.
In occasione dell’inaugurazione, per i nuovi clienti sarà regalata la tessera Conviene XXL valida fino al 31 dicembre del 2026, che garantisce sconti per una vasta gamma di prodotti, in tutti i reparti.
“Conviene XXL rappresenta un valore aggiunto per le famiglie – aggiunge Marta Mastrolia -. per i commercianti con partita iva, e anche per il territorio e propone un modo diverso di fare la spesa. La nostra proposta punta alla massima convenienza, proponendo prodotti di marca, con grandi formati e prodotti professionali a prezzi molto vantaggiosi, adatti all’utilizzo quotidiano non solo delle famiglie, ma anche degli esercizi commerciali, delle partite iva come bar e ristoranti”.
Conviene XXL sarà aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:30, anche la domenica, dalle 8:30 alle 20:30.
