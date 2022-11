L’AQUILA: DOMANI A POLARVILLE PRESENTAZIONE DEL LIBRO FOTOGRAFICO DI ILARIA MAGLIOCCHETTI LOMBI

L’AQUILA- Domani, alle 19, nella libreria Polarville in via Castello, presentazione del libro fotografico di Ilaria Magliocchetti Lombi. “Jhalak”, si legge nella presentazione dell’evento, “è il termine hindi che traduciamo in inglese “glimpse” e in italiano “intravedere, dare uno sguardo, un assaggio”. Jhalak è proprio questo, uno sguardo, quello di Ilaria Magliocchetti sull’India, risultato dell’ultimo dei suoi molteplici viaggi in quella terra così multiforme e complessa”.

“Nell’India di Jhalak il bianco e nero, la grana e i contrasti” conclude la nota, “suggeriscono sensazioni più che raccontare fatti, esprimono quasi tattilmente la pastosità dei luoghi, la loro matericità, gli abiti e la pelle delle persone. Il testo introduttivo di Vasco Brondi, tradotto in inglese da Livia Franchini, riporta un’altra esperienza di viaggio in India, un viaggio che, similmente a quello di Ilaria, nulla ha a che fare con l’esperienza dell’esotico e molto con una risonanza interiore, qualcosa di preesistente, che finalmente trova il suo posto”.