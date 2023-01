L’AQUILA: DOMANI AD ARISCHIA L’ULTIMO SALUTO A PIETRO SERPETTI

L’AQUILA – Si terranno domani, lunedì 23 gennaio, i funerali dello stimato imprenditore Pietro Serpetti, venuto a mancare poco prima di compiere 91 anni.

La celebrazione si svolgerà alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Arischia.

Lascia i figli Marino, Dino e Tonino, i nipoti Eleonora, Davide, Daniele, Valerio, Matteo e Riccardo ed i pronipoti Alessandro e Giorgio.

“Forte come i muri che ha alzato, silenzioso come il cielo sotto cui ha camminato, un uomo che è andato avanti nascondendo dietro i suoi occhi azzurri cicatrici profonde. Ha conosciuto l’amore di una donna a cui ha dedicato la sua vita, la soddisfazione della realizzazione dei suoi figli e l’affetto dei suoi adorati nipoti. A noi che restiamo non resta che tenere il tuo passo: ‘sta attentu e va piano!'”, il pensiero dedicato dai familiari.