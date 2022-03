L’AQUILA – Domani martedì 22 marzo alle ore 18 sarà proiettato alla Multisala Movieplex dell’Aquila il film di Iryna Tsilyk “The Earth Is Blue as an Orange”, che offre l’opportunità di conoscere meglio il Paese e la cultura ucraina. L’ingresso è libero; sarà presente la Croce Rossa Italiana – Comitato dell’Aquila per una raccolta fondi a favore della popolazione ucraina.

Ringraziamo per la pubblicazione di questo avviso.

Buon lavoro.