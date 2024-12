L’AQUILA: DOMANI AL PALAZZETTO DEI NOBILI CONCERTO DELLA CORALE CANTABRUZZO CON FINALITA’ SOLIDALI

L’AQUILA – Si terrà domani, giovedì 5 dicembre nella sala lignea del Palazzetto dei Nobili il recital concerto “Alle voci perdute”della corale CantAbruzzo dedicato alla figura della donna. L’ingresso è con biglietto etico a offerta libera e il ricavato sarà devoluto all’Associazione “L’Aquila per la vita”.

Il Recital-concerto “Alle voci Perdute” canto corale, musica e poesia in omaggio alla figura della Donna si svolgerà giovedì 5 dicembre alle ore 19 nella Sala Lignea del Palazzetto dei Nobili all’Aquila. Questo concerto fa parte del repertorio della corale CantAbruzzo dal 2017. Il Coro ha voluto creare un legame inscindibile tra cultura musicale e solidarietà, con un’attenzione particolare alle problematiche femminili, così frequentemente portate alla ribalta da episodi di discriminazione, violenza, sopraffazione.

Dal 2014 le donne della compagine corale, durante le loro esibizioni, indossano scarpe rosse, simbolo universale di questa lotta. Dando così le loro voci, in musica, parole ed espressione corporea, a chi voce più non ha, esortano a riflettere sulla figura della donna nella storia, nella vita e nella società, quale custode della vita stessa e già solo per questo rivestita di un ruolo che sfiora la sacralità. Il programma percorre in musica, parole ed emozioni, il dolore e la positività della vita e veicola un messaggio d’amore, nella speranza che la figura femminile possa raggiungere al più presto la considerazione e la dignità che ancora oggi, sono carenti e discutibili. Frida Kahlo diceva “L’amore ha un limite, si chiama dignità”.

Ed è proprio questo, il filo rosso della proposta. Il ricco e articolato programma, diretto dalla maestra Rosella Pezzuti, propone brani di Giovanna Marini, Lorenzo Perosi, Gunther Ramin, una splendida serenata di D. Rivera, E. Cortazar, M. Esperon affidata al tenore solista Larry Villalobos, il brano aquilano “Me tengo recordà che sci renata” (testo di Giuliana Cicchetti Navarra e musica di Camillo Berardi) alternati a brani di prosa e poesie di Cristina Torres Cáceres, Alda Merini, Frida Kahlo e un estratto dal testo del brano “La casa Azul” di Marco Mengoni. Il concerto si chiude con l’esecuzione del popolarissimo brano tradizionale messicano “La Llorona”.

La manifestazione ha i patrocini del Comune dell’Aquila e del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila – vede la partecipazione degli strumentisti Barbara Cardelli (fisarmonica), Tony Turco (chitarra), Emanuele Sponta (chitarra e ronroco). Le letture sono affidate alle voci di Sandra Antonelli e Sabrina Giangrande.