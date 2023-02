L’AQUILA, DOMANI AL VIA LAVORI RIPAVIMENTAZIONE IN CENTRO: “RESIDENTI NON INFORMATI SU MODALITA'”

L’AQUILA – Nuove polemiche e disagi con l’avvio dei lavori per la ripavimentazione del corso stretto nel centro storico dell’Aquila.

Il cantiere partità domani, lunedì 20 febbraio, – dopo la conclusione dell’intervento sullo stesso corso, nel tratto che va dai Quattro cantoni (incrocio con via San Bernardino e corso Principe Umberto), inaugurato nei primi giorni dello scorso dicembre – e questa volta interesserà il tratto dai Quattro cantoni in direzione Fontana luminosa, con l’asportazione dell’asfalto in un primo tratto di circa 150 metri che poi sarà sostituito da pietra bianca.

I lavori sono stati programmati, come ha fatto sapere nei giorni scorsi il Comune, in seguito a un incontro tra l’amministrazione comunale e i commercianti “in modo tale da creare sempre le condizioni per favorire il passaggio dei pedoni davanti ai negozi”.

Ma, come lamentano diversi residenti: “Noi non siamo stati informati ufficialmente sulle modalità e i possibili disagi”.

All’incontro con il vice sindaco, Raffaele Daniele, viene evidenziato dai cittadini, “hanno partecipato solo alcuni commercianti. Questa distinzione tra cittadini di serie A e serie B è inaccettabile. Assurdo poi – viene aggiunto – che non ci siano indicazioni ufficiali su come ci si debba comportare per favorire un’ opera pubblica così importante e che, tra le altre cose, non venga contemplato il diritto di potersi organizzare per ridurre al massimo gli eventuali disagi”.