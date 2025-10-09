L’AQUILA: DOMANI AL VIA STAFFETTE DELLE SCUOLE MEDIE ABBINATE AL PALIO DEI QUARTI CITTADINI

L’AQUILA – Organizzata dall’Atletica L’Aquila, venerdì 10 ottobre, presso il campo di atletica leggera “ Isaia Di Cesare”, con ritrovo alle ore 9,30, si svolgerà la 12^ Staffetta delle scuole medie di Miguel e Michela per ricordare Miguel Benancio Sanchez desaparecido argentino e Michela Rossi scomparsa nel terremoto del 6 aprile 2009.

Si correrà anche la 7^ Staffetta dell’Arcobaleno, rivolta agli studenti con disabilità. Nata nel 2011, a ridosso del sisma del 2009, la manifestazione rientra all’interno del progetto # Be ACTIVE, Settimana Europea dello Sport, Giornata Nazionale Usacli , Sport che vogliamo risorsa per le comunità. Quella del 10 ottobre sarà la seconda ed ultima giornata del Corrilaquila con Noi, slogan coniato dall’Atletica L’Aquila dopo il terremoto del 2009, un contenitore di due giornate dedicate all’atletica leggera, la prima la 46^ Campestrina della Perdonanza si è svolta il 27 agosto scorso.

Venerdì 10 ottobre tocca alle scuole medie dell’Aquila e del comprensorio che competeranno in una staffetta 8×400 metri su pista. Otto le scuole iscritte : I.C. Dante Alighieri L’Aquila , I.C. Mazzini L’Aquila , media Barbara Micarelli, I.C. Celestino V di Paganica, I.C. Patini L’Aquila con due squadre, I.C. Don Milani di Pizzoli, I.C. Cesira Fiori San Demetrio – Rocca di Mezzo, e I.C. Comenio di Scoppito con la scuola media G. Verne di Tornimparte. Quattro le scuole sorteggiate e abbinate ai quattro quarti dell’Aquila: Mazzini quarto di Santa Giusta colore verde, Celestino V di Paganica quarto di Santa Maria Paganica colore bianco, Patini A quarto di San Marciano colore giallo, Comenio di Scoppito quarto di S. Pietro colore celeste.

Con la conquista del Palio, la scuola vincitrice, acquisisce il diritto di conservare il labaro per tutto l’anno, poi verrà rimesso a disposizione per la successiva edizione. La 7 ^ Staffetta dell’Arcobaleno 4×100 metri su pista è invece riservata agli studenti con disabilità e loro partner/compagni di scuola anch’essa abbinata al Palio dei Quarti. Sette le scuole partecipanti per un totale di dieci squadre Mazzini L’Aquila, San Demetrio, Pizzoli, Paganica con due squadre, Micarelli, Patini L’Aquila e Scoppito con due squadre. Questi gli abbinamenti ai quarti: S. Demetrio / quarto S.M. Paganica, Patini/ quarto S. Giusta, Micarelli/ quarto S. Pietro, Paganica/quarto S.Marciano.

In gara anche gli atleti paralimpici dell’Atletica L’Aquila del progetto Atleticamenteinsieme e gli atleti Special Olimpics. Previste coppe e diplomi per le scuole e medaglie per i partecipanti. Tutti concorrenti riceveranno una t.shirt, che indosseranno, personalizzata dell’evento e della giornata nazionale Usacli, lo Sport che Vogliamo #Be Active. Ristoro per tutti i partecipanti.