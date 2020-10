L’AQUILA: DOMANI APRE IL BAR “BRO! BAR AND MORE” DI DANIELE BUCCELLA, “INSIEME ALLA TABACCHERIA PER DARE UN SERVIZIO IN PIU’ ALLA NOSTRA CLIENTELA”

L’AQUILA – Aprirà domani, sabato 31 ottobre alle ore 14, il bar “Bro! Bar and more”, di Daniele Buccella, all’Aquila, sulla strada statale 17 nei locali ex Battistelli, “gemello” della tabaccheria adiacente, sempre del giovane imprenditore aquilano.

Un’apertura senza dubbio da ricordare, visto che ‘cade’ nel periodo in cui i locali devono chiudere alle 18 per l’emergenza Covid-19, ma pure un’apertura su cui Buccella ha deciso da tempo per ampliare la sua offerta e dare ancora più servizi a una già grande ed affezionatissima clientela.

Da domenica, l’orario sarà dalle 6 alle 18, in attesa di tornare alla normalità con la chiusura alle 22.

Lunedì 2 novembre sarà già disponibile il menù ristorazione, a pranzo e a cena, sia veloce che lenta, che diventerà definitivo a partire da mercoledì 4 novembre.

E proprio grazie al servizio ristorazione sarà possibile degustare arrosticini, hamburger, pinsa romana e molto altro.

Il locale ha il wifi e una porta usb su ogni tavolo per caricare lo smartphone, il tablet o il portatile; inoltre, al “Bro! Bar and more” è possibile assistere ad eventi sportivi in tv.

“Volevo dare alla clientela l’opportunità di fermarsi al bar per una colazione, ma anche per un pranzo o una cena – spiega Buccella ad AbruzzoWeb – dopo essere passata nella nostra fornitissima tabaccheria, soprattutto in un momento difficile per tutti noi come quello che stiamo vivendo”. (red.)

