L’AQUILA: DOMANI ARRIVA LA CAROVANA “FERRARI CAVALCADE”, EVENTO PER GLI AMANTI DEL CAVALLINO

L’AQUILA- La città è pronta a tingersi di rosso nella giornata di domani, venerdì 30 luglio, a partire dalle 16. La carovana della Ferrari Cavalcade ha scelto il capoluogo abruzzese per l’evento annuale che riunisce collezionisti e amanti del cavallino provenienti da tutto il mondo.

Nel pomeriggio di domani, per una delle tappe più rappresentative del centro Italia, la carovana rossa composta da oltre 140 vetture della casa di Maranello, dalle più moderne a quelle appartenenti al recente passato, sfilerà davanti gli occhi degli appassionati sul tracciato del circuito del Gran Premio dell’Aquila previsto per il prossimo 2 luglio

“Sarà un prologo d’eccezione in vista della manifestazione di domenica prossima – ha commentato il vice sindaco, Raffaele Daniele – Una vera e propria mostra itinerante su ruote, con alcuni dei modelli che hanno fatto la storia del cavallino rampante: dalle Ferrari Monza Sp1 ed Sp2, alle SF90 Spider, La Ferrari, F8 Spider, 812 Competizione, Gtc 4 Lusso. Le rosse si sfidano in una gara di regolarità turistica che si snoda lungo un tracciato di circa 1200 km tra Lazio e Abruzzo, toccando anche il centro storico dell’Aquila e il Parco Nazionale del Gran Sasso”.

L’evento si concluderà presso gli spazi di Santo Spirito in Saxia, con una serata di gala e un’asta di beneficenza. I fondi raccolti saranno destinati a Save the Children, per supportare dei progetti educativi a favore di iniziative per l’educazione delle nuove generazioni.

In occasione del passaggio in città della Ferrari Cavalcade 2023 nella giornata di venerdì 30 giugno sarà chiuso al transito Viale Collemaggio dall’innesto con Viale Crispi fino a Via Caldora dalle ore 15.00 alle ore 18.00.