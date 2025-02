L’AQUILA: DOMANI BANCHETTO INFORMATIVO DI CASAPOUND SULLA REMIGRAZIONE

L’AQUILA – “Per anni la nostra voce si è levata solitaria contro l’immigrazione incontrollata, mentre tutti gli altri minimizzavano. Oggi la realtà ci presenta il conto e ci parla di intere zone e quartieri ostaggio di immigrati, con le baby gang straniere che ormai spadroneggiano anche nella nostra città”.

È quanto si legge in una nota di Casapound nella quale viene annunciato che all’Aquila domani, domenica 16 febbraio, dalle 17 alle 20, in prossimità dei Quattro Cantoni, si svolgerà il banchetto informativo sulla proposta del movimento in tema di remigrazione.

“L’unica soluzione – prosegue il comunicato – è la remigrazione totale e senza compromessi di tutti gli immigrati irregolari presenti sul nostro territorio, incentivando altresì il rimpatrio volontario verso i paesi d’origine per tutti i discendenti d’immigrati nati in Europa, attraverso strumenti di collaborazione diplomatica ed economica con i paesi d’origine. Vogliamo incentivare un discorso identitario che metta al centro il concetto: un popolo, una terra.”

“Al banchetto di domani i cittadini interessati potranno confrontarsi direttamente con i rappresentanti del movimento, firmare la petizione e ricevere materiale sulla proposta di remigrazione. Vogliamo coinvolgere tutti quegli italiani che non sono più disposti a subire e vogliono rialzare la testa, chiunque abbia a cuore il futuro della nostra nazione e della nostra identità”, conclude la nota.