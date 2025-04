L’AQUILA: DOMANI CELEBRAZIONE DELLA MESSA PASQUALE A COLLEMAGGIO PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO

L’AQUILA – Domenica 13 aprile la Chiesa celebra, in questo anno 2025, la domenica delle Palme e della Passione del Signore con la quale si aprono i riti intensi e significativi della Settimana Santa. In tutte le chiese della diocesi le sante messe, nell’orario festivo e secondo l’uso locale, saranno precedute dal rito di benedizione delle palme.

La Comunità Diocesana si radunerà dalle ore 10,30 nella Basilica di S. Maria di Collemaggio all’Aquila, Chiesa Giubilare dell’Arcidiocesi per partecipare al Rito di Benedizione dei rami di ulivo e Commemorazione dell’Ingresso di Gesù in Gerusalemme, presieduto dall’Arcivescovo Metropolita S. E. Mons. Antonio D’Angelo.

Seguirà la Processione con le palme e la Santa Messa della domenica di Passione. Durante la liturgia avverrà la proclamazione della Passione in forma dialogata, che, in questo anno C del ciclo liturgico, è tratta dal Vangelo di Luca.