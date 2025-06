L’AQUILA: DOMANI CONCERTO DELLA CORALE 99 E QUARTETTO MUSICANIMA A PALAZZO CIPOLLONI-CANNELLA

L’AQUILA – Un percorso nella storia della musica polifonica dal cinquecento al novecento, senza trascurare il folklore e brani della tradizione aquilana e abruzzese. Questo il programma del concerto che la corale Novantanove dell’Aquila e il quartetto Musicanima terranno sabato 21 giugno, alle 19, al cortile di palazzo Cipolloni Cannella, a due passi dalla centralissima piazza Duomo del capoluogo abruzzese.

In questo modo i due gruppi musicali omaggeranno la festa della Musica, che ormai da decenni si tiene in tutto il mondo per esaltare le virtù di questa arte.

Nel corso della manifestazione, denominata “Cortili d’Estate”, la corale Novantanove dell’Aquila, del maestro di coro Ettore Maria Del Romano, tra le maggiori realtà affermate in questo campo con il suo quasi mezzo secolo di storia, offrirà alcune composizioni del suo repertorio, che vanno da brani rinascimentali a quelli di autori dell’epoca più ravvicinata, italiani ed esteri, con una sorta di ‘dialogo’ tra il sacro e il profano. Non mancheranno le espressioni più note della tradizione aquilana e della regione Abruzzo.

Il Quartetto Musicanima, dal canto suo, darà il più ampio spazio a brani novecenteschi e contemporanei – tra cui composizioni originali e arrangiamenti in esclusiva del suo direttore, il maestro Antonio Michilli – scelti tra quelli in grado di coniugare la piacevolezza dell’ascolto da parte del più diverso pubblico con i migliori esiti armonici della polifonia vocale.

Il Quartetto Musicanima dell’Associazione Polifonico Quattroquarti è un ensemble vocale a cappella formato da Antonio Michilli (tenore e direttore artistico), Delia Quadarella (soprano), Patrizia Petricola, Gaetano De Benedictis, Dario Faragalli.

