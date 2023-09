L’AQUILA: DOMANI CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO REGIONALI E IL 7 SI RIUNISCE IL CONSIGLIO

L’AQUILA- La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Conferenza dei Capigruppo convocata per domani, martedì 5 settembre 2023, alle ore 12, per l’organizzazione dei lavori consiliari e per le audizioni in merito al Progetto di legge n. 207/2021 recante “Disposizioni per colmare il differenziale retributivo di genere”.

Il Consiglio regionale è convocato per giovedì 7 settembre, alle ore 11, nell’Aula Consiliare “Spagnoli”. All’ordine del giorno i seguenti documenti politici: interrogazione a firma del consigliere Pettinari recante “Crisi aziendale – Conad centro commerciale Pescara Nord di Città Sant’Angelo”; interpellanza a firma del consigliere Taglieri recante “Ritardi nella attivazione – della Struttura Residenziale per disabili privi di sostegno familiare “La Dimora” a Teramo”; interpellanza a firma del consigliere Pietrucci recante “Criticità emerse ed azioni- di contrasto Rems di Barete”; interpellanza a firma del consigliere Stella recante “Chiarimenti in merito alla- soppressione di cani all’interno del Canile sanitario di Città Sant’Angelo”; interpellanza a firma del consigliere Paolucci recante “Rete di emergenza urgenza- nelle aree interne della provincia di Chieti”; interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante “Canile Sanitario di Città Sant’Angelo”. Successivamente sarà esaminato il progetto di legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 93/7 dell’8 agosto 2023 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, dlgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) e alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l’esercizio 2022)”