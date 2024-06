L’AQUILA: DOMANI CORTEO PRO PALESTINA CON PARTENZA DA PIAZZA SAN BASILIO

L’AQUILA – “Dopo due settimane di accampata scendiamo in piazza con i nostri corpi e le nostre voci contro la militarizzazione della ricerca e dei luoghi della formazione! Scendi in corteo con noi venerdì 21 giugno alle ore 17:30 da Piazza San Basilio”. Lo affermano le associazioni studentesche pro Palestina.

“Chiediamo all’Univaq e agli altri istituti di ricerca della città, come il Gran Sasso Science Institute, di prendere una posizione netta contro il genocidio in atto ai danni del popolo p4lestinese, interrompendo ogni rapporto con le Università di Israele, braccio forte dell’apparato di occupazione coloniale e base fondamentale di supporto al complesso politico-militare israeliano nei Territori Palestinesi Occupati. Chiediamo di interrompere i rapporti con la Leonardo, una tra le maggiori aziende di produzione e ricerca in campo bellico, che produce le stesse armi usate dall’IDF e dallo Stato turco nel genocidio di p4lestinesi e kurdi. Pensiamo che i luoghi della formazione debbano tornare ad essere dei luoghi di pace e di accoglienza, lontani da derive nazionaliste, da pratiche di violenza, morte, distruzione dei diritti umani. Chiediamo al Rettore dell’Univaq Edoardo Alesse un incontro pubblico e formale per discutere delle nostre rivendicazioni!”: