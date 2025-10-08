L’AQUILA: DOMANI I FUNERALI DI EDOARDO ALESSE, CAMERA ARDENTE A PALAZZO CAMPONESCHI

8 Ottobre 2025 12:57

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Si terranno domani, giovedì 9 ottobre, alle 15.30, nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, i funerali di Edoardo Alesse, ex rettore dell’Università dell’Aquila, venuto a mancare la scorsa notte a causa di un infarto.





La camera ardente sarà allestita a palazzo Camponeschi, nella sala del Consiglio (primo piano), oggi dalle 15:30 alle 20, e domani dalle 8:30 alle 12:30.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. L’AQUILA: DOMANI I FUNERALI DI EDOARDO ALESSE, CAMERA ARDENTE A PALAZZO CAMPONESCHI
    L'AQUILA - Si terranno domani, giovedì 9 ottobre, alle 15.30, nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, i funerali di Edoardo Alesse,


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI:


Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003 Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli

La redazione può essere contattata al tel +39 3455870970
Politica d'uso dei Cookies su AbruzzoWeb