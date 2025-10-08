L’AQUILA: DOMANI I FUNERALI DI EDOARDO ALESSE, CAMERA ARDENTE A PALAZZO CAMPONESCHI

L’AQUILA – Si terranno domani, giovedì 9 ottobre, alle 15.30, nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, i funerali di Edoardo Alesse, ex rettore dell’Università dell’Aquila, venuto a mancare la scorsa notte a causa di un infarto.
La camera ardente sarà allestita a palazzo Camponeschi, nella sala del Consiglio (primo piano), oggi dalle 15:30 alle 20, e domani dalle 8:30 alle 12:30.
